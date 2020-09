Een feestelijke start: kinderen van basisschool De Wereldbrug zetten ‘magisch schooljaar’ in met Jerusalema-dans Ronny De Coster

01 september 2020

Oudenaarde "De terugkeer naar school mag best wat vrolijk zijn", bedacht Mieke Vanmaercke, directrice van De Wereldbrug, basisschool van het GO! in Oudenaarde. Zij had de leerlingen opgeroepen om thuis alvast de Jerusalema-dans in te oefenen.

“We moeten er alles aan doen om van de start van het nieuwe schooljaar een feest te maken. Het is allemaal een beetje anders dan anders, maar we moeten er het allerbeste van maken”, bedenkt Mieke Vanmaercke. “Het wordt een magisch schooljaar, waarbij het mijn grote betrachting is om alle kinderen alle dagen op school te hebben. We gaan er alles aan doen om dat te doen slagen”, neemt de schooldirectrice zich voor.