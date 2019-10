Een dikke Europese duim voor The Outsider aan de Donk in Oudenaarde Europese jury looft Oudenaardse buitensportorganisator voor doorgedreven milieu-educatie Ronny De Coster

08 oktober 2019

16u02 0 Oudenaarde The Outsider, organisator van avontuurlijke buitensporten, kreeg van de internationale organisatie Entente Florale Europe vandaag felicitaties en een oorkonde voor de manier waarop ze bij jonge sporters aan milieu-educatie doet. “Sporten in de natuur doe je met respect voor die natuur. Wij laten geen gelegenheid onbenut om sporters bewust te maken van de omgeving waarin ze actief zijn. Ik ben verrast, maar ook wel heel trots dat dit op Europees niveau wordt opgemerkt en beloond”, reageert Hendrik Vandemarliere.

Hendrik Vandemarliere was een pionier, toen hij in 2005 zijn oog liet vallen op een lap grond aan de toen nog desolate Donkvijver in Oudenaarde. “Ik wou hier wat outdoor-activiteiten ontwikkelen en daarbij sport en toerisme combineren. Het was een proefproject, maar de reacties waren meteen positief en toen zijn we samen met de stad gaan werken aan een masterplan voor de ontwikkeling van de site. Zo volgden een jeugdverblijfcentrum en een horeca-zaak en zijn we de sporten verder gaan ontwikkelen. Intussen hebben we het avonturenpark Seven Summits en ook en kabelskibaan gebouwd en pedalo’s op de vijver gebracht. Wij hebben voor de activiteiten gezorgd en de stad heeft een wandelpad rond de vijver aangelegd, zodat veel mensen hier kunnen wandelen en joggen”, vat Vandemarliere samen hoe hij de Donk in veertien jaar heeft uitgebouwd tot een plaats voor recreatie.

Voor de manier waarop hij dat heeft gedaan, kreeg Vandemarliere vandaag een oorkonde van de jury van de Entente Florale Europe, de Europese wedstrijd waar de stad Oudenaarde vorige week nog goud behaalde. “De jury was zo fel de indruk van The Outsider, toen ze hier op bezoek was om onze stad te beoordelen, dat ze die organisatie nog eens afzonderlijk huldigt”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), die samen met de juryvoorzitter de prijs overhandigde.

Omgaan met de natuur

De internationale jury beloont The Outsider voor de inspanningen op vlak van natuurbeleid. “Wij gaan heel bewust om met de natuur, waarin wij onze activiteiten organiseren. Dat begint al bij de aanbouw door de keuze van planten die we voorzien. Ook de keuze van de activiteiten gebeurt overwogen. Je kan hier waterskiën, maar dan met een kabelbaan, aangedreven door een elektrische motor. Die is veel minder milieubelastend en ook zuiniger dan een motorboot. Per dag verbruikt die voor 20 euro aan stroom. Dat maakt dat wij de sport ook aan de democratische prijs kunnen aanbieden en veel meer mensen tegelijk de sport kunnen laten beoefenen. Ander voorbeeld: wij organiseren geen paint-ball, omdat die verfbolletjes uiteindelijk toch ook verontreinigend zijn. In de plaats daarvan kan je hier laser-battle doen”, legt Vandemarliere uit.

Milieu-educatie

Entente Florale Europe beloont de Oudenaardse buitensportorganisator ook voor de manier waarop die aan milieu-educatie doet. “We gaan daar op een zachte manier mee om. Als kinderen op een touwenpiste in de bomen plots een boomstam zien met een gaatje in, maken we extra nieuwsgierig. Van waar komt dat gat? En dan blijkt dat daar een specht aan het werk is geweest. En dan knopen we daar het hele verhaal van de specht aan. Zit er een visser aan de vijver, dan durven we wel eens gaan vragen wat hij hier zoal vangt. En dan schrikken de kinderen wel eens als blijkt dat er een kanjer van een karper in de netten zit”, vertelt Vandemarliere.

“We sporten in de natuur, zijn ons van die natuur ook heel bewust en gaan er respectvol en geïnteresseerd mee om”, zo vat Vandemarliere de filosofie van zijn organisatie samen.