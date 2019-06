Een cheque en felicitaties voor Plogging Oudenaarde dat elke maand zwerfvuil ruimt Ronny De Coster

28 juni 2019

08u17 0 Oudenaarde Voor haar deelname aan Operatie Proper van Mooimakers krijgt Plogging Oudenaarde een mooie beloning van 150 euro.

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) kwam aan de deelnemers de cheque overhandigen en voegde er een dikke proficiat aan toe voor alle vrijwilligers in Oudenaarde die de handen uit de mouwen steken voor een propere stad. “Samen met de stadsdiensten slagen we er toch een beetje in om onze stad mooi(er) te maken en daar mag Oudenaarde trots op zijn”, bedenkt Hilde Derudder, initiatiefneemster van Plogging Oudenaarde.