Eén chauffeur op tien te snel in zone 30 in Ronse Ronny De Coster

25 mei 2020

16u31 1 Oudenaarde Bij een snelheidscontrole in de Hoogstraat in Ronse heeft de politie een chauffeur betrapt, die met 70 kilometer per uur door de zone 30 raasde.

Van de 188 voertuigen die de agenten controleerden, reden er 19 te snel. Dat is ruim 10%. Ook aan Hogerlucht reed één chauffeur op tien te hard. De grootste boete gaat naar de bestuurder die in de bebouwde kom 83 kilometer per uur haalde. Op de Elzeelsesteenweg, waar 70 kilometer per uur de limiet is, reed de ‘recordhouder’ met 101 kilometer per uur voorbij de flitser. In die straat reed 6,9% te snel. Minder zorgwekkend zijn de cijfers in de Bredestraat (3,6% overtreders), Glorieuxlaan(2,3%) en Ninovestraat (2,2%).