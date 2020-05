Eén bewoner in quarantaine, alle personeel en alle andere bewoners van stedelijke woonzorgcentra in Oudenaarde testen negatief op Covid-19

Ronny De Coster

11 mei 2020

17u33 0 Oudenaarde Al het personeel en alle bewoners van de stedelijke woonzorgcentra Meerspoort in Oudenaarde en Scheldekant in Eine werden vorige week getest op Covid-19.

“In woonzorgcentrum Meerspoort zijn alle resultaten van zowel de bewoners als het personeel negatief. In Scheldekant testten alle medewerkers en bewoners negatief, op één bewoner na die al in de quarantainezaal is opgenomen”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde.

“Dit resultaat is er dankzij de strikte maatregelen die we vanaf het begin hebben ingevoerd en dankzij ons personeel dat heel hard werk heeft verzet de voorbije weken. Nu kunnen we aan de slag om ervoor te zorgen dat bewoners hun familie kunnen ontmoeten, want we merken toch wel dat het daar tijd voor wordt”, zegt Leliaert.