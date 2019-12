Ecologischer en veiliger: IVLA gaat in zee met Renewi voor nieuwe vrachtwagens Lieke D'hondt

18 december 2019

17u55 11 Oudenaarde Afvalintercommunale IVLA zal vanaf 2020 de huis-aan-huisinzameling uitvoeren met nieuwe voertuigen. IVLA gaat hiervoor in zee met de firma Renewi. “De vrachtwagens zijn minder vervuilend en beschikken over een 360-gradencamera om de veiligheid te verhogen.”

Op 1 januari 2020 lanceert IVLA niet alleen de nieuwe blauwe PMD-zak in Oudenaarde, Ronse, Lierde, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Zwalm, de ophalingen zullen vanaf dan ook gebeuren met tien nieuwe vrachtwagens. “Het gaat om zes vrachtwagens voor het ophalen van restafval en nog eens vier voor papier en karton en PMD”, zegt IVLA-voorzitter Mathieu De Cock. “Er is ook een kleine vrachtauto voorzien die speciaal ontworpen is voor de bediening van woningen in de smalle wegels in de Vlaamse Ardennen. Voor de lediging van de boven- en ondergrondse glasbollen zet Renewi een nieuwe vrachtwagen met kraan in.”

Ecologisch en veilig

Het nieuwe materiaal is niet alleen gebruiksvriendelijk voor het personeel, het is ook beter voor het milieu. “Dat is belangrijk voor IVLA. Zo hebben de nieuwe voertuigen onder meer een E-Codrive-systeem, een toepassing die gekoppeld is aan een boordcomputer en de bestuurders een zicht geeft op hun rijgedrag. Zo worden ze uitgedaagd om hun rijstijl veiliger en duurzamer te maken. Bovendien beschikken de vrachtwagens over een 360-gradencamerasysteem zodat de bestuurder maximaal rekening kan houden met fietsers, voetgangers en ander verkeer.”