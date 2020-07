Duizend kleurrijke lampionnen lokken volk naar de winkelstraten Lieke D'hondt

22 juli 2020

10u10 0 Oudenaarde Kleurrijke lampionnen sieren sinds deze week de winkelstraten van Oudenaarde. Het stadsbestuur en Oudenaarde WinkelStad vzw willen hiermee meer gezelligheid creëren en extra bezoekers naar het centrum lokken. “De duizend lampionnen brengen sfeer en kleur in de stad.”

De Neerstraat, Hoogstraat, Stationsstraat, Broodstraat, Krekelput en Einestraat hangen vol met lampionnen. “Het zijn er duizend in totaal”, zegt Charlotte Van Zele van Oudenaarde WinkelStad vzw. “Ze zullen sfeer en kleur brengen in de stad en dat tot het Weekend van de Klant in oktober. We hopen op deze manier meer mensen naar het centrum te lokken, ook met het oog op de ‘braderie light’ die plaatsvindt van 30 juli tot 1 augustus. Dat zal voor de winkels een kans zijn om de verliezen van de afgelopen maanden nog wat goed te maken.”

Aangenaam druk

Burgemeester Marnic Demeulemeester (Open Vld) juicht het initiatief van Oudenaarde WinkelStad vzw toe. “Via verschillende coronaproof acties willen we toch beweging en een zomerse sfeer in onze stad brengen. De voorbije weken hebben we ingezet op verschillende initiatieven zoals de wandelzoektocht van de KWB en het terras op de marktplein. Daar was het al telkens aangenaam druk. We hopen dat de kleurrijke lampionnen ook meer leven zullen brengen in het centrum in een periode waarin het doorgaans minder druk is omdat veel mensen met vakantie zijn.”