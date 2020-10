Duitser Matthias Romir brengt circustheater naar Oudenaarde Ronny De Coster

01 oktober 2020

14u06 0 Oudenaarde In de stedelijke cultuurzaal De Woeker vindt op zaterdag 3 oktober een familievoorstelling circustheater plaats, waarvoor de verwachtingen hoog gespannen zijn. De Duitser Matthias Romir is internationaal bekend omwille van zijn innovatieve jongleerstijl.

“Life is…(short stories)” heet de familievoorstelling van de Duitse Matthias Romir zondag om 14. 30 uur in De Woeker in Oudenaarde. De artiest Romir groeide op in de Europese jongleerfestivals en hij is internationaal bekend omwille van zijn innovatieve jongleerstijl in combinatie met fijnzinnige, gelaagde humor. Quasi zonder woorden, soms met muziek en korte videofragmenten. De show is bestemd voor toeschouwers vanaf 8 jaar. Meer info: www.dewoeker.be