Drukke Matthijs Casteleinstraat in Oudenaarde wordt groot openluchtterras op Autoloze Zondag Ronny De Coster

17 september 2019

11u13 7 Oudenaarde De Oudenaardse vzw Kerel organiseert op 22 september een autoloze zondag. De Matthijs Casteleinstraat, een van de drukste toegangswegen naar de stad, wordt die dag één groot terras vol animatie. “Wij zorgen voor de drank, maar brengt gerust zelf je hapjes mee”, nodigen initiatiefnemers Maarten Galland en Stijn Vandenbroucke uit.

“Op de brug”, zo heet de eerste autoloze zondag van de vzw Kerel.

“Wij organiseren innoverende evenementen in en rond Oudenaarde met als doel mensen samen te brengen op gezellige locaties die niet altijd gebruikt worden. Zo hebben we tijdens de zomer ook openlucht-cinema’s gebracht”, stelt Maarten Galland de vereniging voor.

Drukke verkeersader

Zondag vanaf 14 uur kan je op de Matthijs Casteleinstraat, beter bekend als de Kleine Ring, terecht voor een gezellige namiddag. No cars is het uitgangspunt op deze anders zo drukke verkeersader. “Alles zal effectief op de brug plaatsvinden. We voorzien een gezamenlijke aperitief onder het motto ‘de bar is er alvast, breng zelf de hapjes mee’. Er zal een gezellig terras zijn waar mensen zelf hun aperitiefhapjes mogen meebrengen. Ook een minimarkt met kraampjes, een rommelmarkt en een closetsale van lokale mensen staan op het programma. Inschrijven is gratis en kan nog met een mail naar info@vzwkerel.be.

Kunstenaars en dj’s

Kunst zal aanwezig zijn dankzij lokale artiesten Frakkie (live-creatie) en Faramir Goethals (expositie). Kinderen krijgen ook de mogelijkheid om met stoepkrijt op de brug te tekenen. Doorlopend zijn er dj-sets door Bafana (Gentse DJ en tevens organisator van FLY-OVER), Monsieur, Cezar Touch, Mojo @ Bcklp. In de namiddag is hun muziek eerder bedoeld als gezellige achtergrond, naar de avond toe wordt het een dansfeest.

Vanop de brug zal ook de Lions Duckrace te bekijken zijn.