Drugshond duidt 13 jongeren aan tijdens politiecontrole in station van Oudenaarde Ronny De Coster

14 februari 2020

Agenten van de politie Vlaamse Ardennen hebben in het station van Oudenaarde een razzia uitgevoerd in de strijd tegen drugs en verboden wapens.

De politie controleerde treinreizigers en aanwezigen in de directe omgeving van het station van Oudenaarde. “De actie was gericht op het opsporen van het bezit van verdovende middelen en verboden wapens en de handel in verdovende middelen. Omwille van voorgaande klachten over overlast door jongeren en jongerenbendes werd de focus gelegd op de controle van 15-20 jarigen”, licht de politie toe. Aan de actie werkten 18 personeelsleden mee van de Politiezone Vlaamse Ardennen en Politie Ronse, hondengeleider van de Federale Politie en aspiranten van de politieschool PAULO.

Proces-verbaal

Ook een drugshond nam aan de actie deel. Die duidde dertien jongeren aan die aan verder aan een uitgebreide controle onderworpen werden. De politie heeft één proces-verbaal opgesteld voor bezit van verdovende middelen.