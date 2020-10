Drugs, wapens, bedreigingen en diefstal van fluomannetjes aan scholen: straf met uitstel voor 23-jarige LDO

05 oktober 2020

14u16 10 Oudenaarde De 23-jarige Q.D. uit Oudenaarde is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro voor drugsfeiten, oplichting, wapenbezit, bedreigingen en diefstallen. De rechter legt de straf met uitstel op, gekoppeld aan voorwaarden. De man moet zich onder meer laten begeleiden voor zijn drugprobleem.

De twintiger kwam ondanks zijn jonge leeftijd al vaker in contact met het gerecht. Nu is hij veroordeeld omdat hij onder meer de drug mephedrone verkocht. Die drug zou hij ook aangelengd hebben met badzout. De politie vond bij de huiszoeking ook een boksbeugel en een alarmpistool en de man filmde zelf hoe hij anderen bedreigde met het pistool. Hij ging ook lopen met de fluofiguurtjes die aan twee basisscholen in Oudenaarde stonden opgesteld.