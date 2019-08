Driedaags tuinfeest van ‘t Genieterke André Marlier

08 augustus 2019

14u52

Bron: André Marlier 0

Erna van café ‘t Genieterke, aan de Martijn Van Torhoutstraat 165, pakt ter gelegenheid van Feeste ‘t Ename uit met een gratis driedaags tuinfeest. Zaterdag 10 augustus is er vanaf 21 uur Chill Out Music met deejay Wo’, zijnde Robin Verstraeten, die in de ouderlijke tuin mag optreden.

Zondag 11 augustus zijn er twee optredens met om 14 uur ‘Dimi zingt Hazes’ en om 19.30 uur de Kwaremont Brothers. De dag van de jaarmarkt, maandag 12 augustus, is er om 13.30 uur een optreden van Roland Groenez en vanaf 20 uur treedt Gino Gianni op. Er is ook een cocktailbar.