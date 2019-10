Drie keer goud voor Taekwondoclub ‘Sin Nyon Oudenaarde’ Ronny De Coster

28 oktober 2019

14u14 0 Oudenaarde Atleten van Taekwondoclub ‘Sin Nyon Oudenaarde’ behaalden maar drie gouden medailles op de International Ans Trophy (sparring) in Ans.

“We traden aan met drie deelnemers en ze behaalden alledrie de eerste plaats: Yassine Othman (miniem C), Maya Hoebeke (cadet A) en Branko Hoebeke (senior A) waren elk de best in hun reeks”, vertelt Sin Nyon-voorzitter Nestor Lambrecht trots.

De spelers werden begeleid door coach Alyssa Hoebeke.