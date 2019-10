Drie keer goud en twee keer zilver voor Recrean Skippers Oudenaarde op provinciaal kampioenschap Ronny De Coster

15 oktober 2019

08u15 0 Oudenaarde Ateleten van Recrean Skippers Oudenaarde hebben op het individueel provinciaal kampioenschap Oost- en West-Vlaanderen voor junioren en senioren het nieuwe seizoen sterk ingezet: de skippers keerden met drie gouden en twee zilveren medailles terug.

In de juniorencategorie 15 tot 18 jaar mocht Lise De Spiegeleer na een spannende wedstrijd de titel van provinciaal kampioen in ontvangst nemen. Bij de jongenscategorie junioren sprong ook Kobe Caryn een schitterende wedstrijd: hij werd vice provinciaal kampioen.

Naar Belgisch kampioenschap

Ook in de deelcategorieën pakte de Oudenaardse sportvereniging medailles. Zo won Julie De Visscher goud op de 30 seconden en op de 3 minuten speed. Zoë Rogiers won goud op de 3 minuten speed. Lise De Spiegeleer en Louise De Clercq stromen beiden door naar het over all Belgisch kampioenschap. Bij de jongens zijn Kobe Caryn, Jelle Desmet en Elias Lammens geselecteerd voor het Belgisch Kampioenschap

Ook in de seniorencategorie behaalde Recrean Skippers twee podiumplaatsen. Goud voor Laurena Van Leeuwen en zilver voor Janne Dewaele. Beide meisjes plaatsten zich samen met Joyce De Temmerman voor het Belgisch Kampioenschap over all. Jana Bracke behaalde goud en Lara Desmet brons op de 30 seconden speed. Bij de senioren plaatsten Matthias Hiele en Jens Ockerman zich voor het Belgisch Kampioenschap. En tenslotte werd Gerben Blancquaert na een sterke wedstrijd provinciaal kampioen in de B-categorie.