Drie gewonden bij kettingbotsing nadat vrachtwagen inrijdt op file Ronny De Coster

13 juni 2019

18u31 2 Oudenaarde Drie chauffeurs zijn donderdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Kortrijkstraat in Petegem. Een vrachtwagen reed er in op een file.

Verschillende wagens stonden aan te schuiven, omdat een auto links wou afslaan naar de Beerstraat op de grens met Bevere. Een vrachtwagenchauffeur had die file kennelijk te laat of niet gezien en reed achteraan in op een bestelwagen. Die werd voortgeduwd en zo raakten ook nog twee personenwagens in het ongeval betrokken.

Drie mensen moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze bleken niet ernstig gewond. Als gevolg van de kettingbotsing ontstond in de beide richtingen een lange file.