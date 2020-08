Drie dagen geen doorgaand verkeer door heraanleg riolering in de Weldenstraat Ronny De Coster

13 augustus 2020

14u57 16 Oudenaarde Er zal van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Weldenstraat (weg Oudenaarde-Zwalm) in Welden.

De aannemer die is gestart met het vervangen van de rioleringsleidingen ter hoogte van de Houtstraat, moet met de graafmachines maandag de Weldenstraat kruisen. Fietsers en lokaal verkeer kunnen omrijden via Olmstraat, Kouterstraat, Monseigneur Lambrechtstraat of langs de Sleegstraat en Ronsen Heerweg.

Na deze drie dagen zal er altijd één rijrichting berijdbaar zijn; tijdelijke lichten regelen het verkeer. Doorgaand vrachtverkeer (+ 3,5 ton) is verplicht om tijdens de duur van de volledige werkzaamheden (tot eind augustus) de omleiding te volgen via de N60 en de N435 (Zingem).