Doopsuiker Exclusief in Zingem maakt KASVO, Suskewiet en Give us a Break gelukkig met berg knutselgerief Ronny De Coster

19 februari 2020

Drie goede doelen mochten in de Zingemse doopsuikerwinkel Doopsuiker Exclusief een berg knutselgerief en accessoires afhalen.

Zaakvoerster Cindy Heijlesonne deed de drie verenigingen een deel van haar magazijnstock cadeau. “Het zijn stuk voor stuk organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Die maken we graag gelukkig”, vertelde ze. “We gaan de krokusvakantie in met een pak nieuw materiaal, waarmee onze kinderen creatief aan de slag kunnen, bedacht Mireille Huys van de vzw Give us a Break. Die vereniging organiseert vakantieopvang voor kinderen met een beperking. Gisteren stond hier nog te lezen, dat Give us a Break verhuist naar het MPI Eine. Voor de G-sportafdeling van de Oudenaardse atletiekvereniging KASVO en Leefboerderij Suskewiet in Zwalm mocht Ilse Van Nerom de koffer van haar wagen volladen.