Dokters en thuisverplegers parkeren binnenkort voor je garage als je zorgsticker hebt gekleefd Ronny De Coster

06 februari 2020

16u19 2 Oudenaarde Dokters, verplegers en andere zorgverleners die patiënten thuis bezoeken, mogen in Oudenaarde binnenkort ook parkeren voor garagepoorten en opritten. Voorwaarde is wel, dat de eigenaar ervan toestemming geeft. Dat gebeurt met een zogenaamde zorgsticker.

Gemeenteraadslid Eva Pycke (Groen) lanceerde het idee tijdens de jongste gemeenteraad, waar het enkele maanden geleden ook al eens door Dagmar Beernaert (sp.a) werd gedaan. “Vooral in het stadscentrum hebben zorgverleners het vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Met het zoeken naar een plaats verliezen we veel tijd die we veel beter aan de patiënt kunnen besteden”, bedenkt Pycke, die zelf huisarts is.

Reglement opstellen

Schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit, kondigt aan dat de zorgsticker er komt. “Ik geef aan de dienst Mobiliteit van de stad de opdracht om een reglement uit te werken waarin de voorwaarden staan voor de aanbieders van de parkeerplaatsen en voor de gebruikers. Als we daarmee rond zijn, komt dat voor de gemeenteraad en kan het systeem ingevoerd worden”, voorziet Simoens.