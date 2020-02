Dj X-TOF tovert Qubus in Oudenaarde om tot danstempel met onder meer Yves Deruyter en dj Ghost Ronny De Coster

25 februari 2020

18u43 0 Oudenaarde De Oudenaardse evenementenzaal De Qubus wordt op zaterdag 29 februari omgetoverd tot een ware danstempel. Christophe Heyerick, beter bekend als dj X-TOF, organiseert er de Retro Reunion met achter de dj-set onder meer Yves Deruyter, dj Ghost en ZOF.

Christophe Heyerick heeft de succesvolle retrohouseparty al met succes georganiseerd in de Brielpoort in Deinze en zakt er dit weekend mee af naar de Qubus in Oudenaarde.Top op de affiche zijn Yves Deruyter (The House of House, “The Rebel”) en Dj Ghost (Cherry Moon Trax, “Desire Go Higher”). Ook Pedroh, bekend van The Oh! staat geprogrammeerd. Dj H.S. (Lagoa, hit: “Come On”), Michael Forzza (Lagoa, hit: “Kahana”), Zof en X-TOF makend de lin-up compleet.

Tickets

Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te koop in Adriaen Brouwer in Oudenaarde of via de website www.retroreunion.be. Aan de kassa zelf betaal je 15 euro. Er is ook een VIP-formule voor 30 euro. Hierin inbegrepen zijn: toegang tot de VIP-area, bottle service, finger food en een apart toilet.