Dj’s Luc en Johan halen vinylplaten nog eens uit voor nostalgisch T-dansant voor goed doel Ronny De Coster

09 december 2019

13u22 0 Oudenaarde Oud-dj’s Luc Geiregat en Johan Desmijter uit Ename halen nog eens hun oude vinylplaten van stal. “Uit pure nostalgie en voor het goede doel spelen we nog eens een ouderwets T-dansant”, kondigen ze aan.

Luc en Johan beleefden als dj’s hun hoogdagen in de jaren ’60, toen fuiven nog T-dansants heetten en de dj’s hun muziek niet uit de computer haalden, maar “draaiden” met vinylplaten. “Voor een keer willen we de mensen die sfeer van de jaren ’60 nog eens laten herbeleven. Niet alleen de muziek zal typisch sixties zijn: we kleden ook de zaal in de passende sfeer aan. Er zal zelf een frituur staan”, voorziet Luc.

“Back to the 60’s by 60’ers” heet de vinyl-TD, die plaatsvindt op zondag 15 december van 15 tot 22 uur in de Parochiezaal Ename. Kaarten kosten 5 euro. De opbrengst gaat naar twee goede doelen: het Kinderkankerfonds en het Kinderdagverblijf De Blokkendoos. Meer info bij Luc 0474/821 179 of Johan 0475/909 448.