Dj Koen en zangeres Kate Lane toeren met een gezamenlijke show door de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

20 november 2019

09u31 3 Oudenaarde Twee iconen uit de plaatselijke amusementssector werken voortaan samen. Dj Koen uit Ename en zangeres Kate Lane uit Mater de trekken de komende weken en maanden met een gezamenlijke show naar feestjes, rusthuizen en kermissen in de Vlaamse Ardennen.

Al bijna 35 jaar is Koen De Scheerder als dj Koen een veel gevraagde sfeermaker op alle mogelijke feesten in de Vlaamse Ardennen. Sinds Kathleen Leyman, uitbaatster van het café De Nieuwe Keizer in Mater, zeven jaar geleden besliste om te gaan zingen, is er nog nauwelijks en dorpsfeest of kermis waar ze als Kate Lane nog niét heeft opgetreden.

“We doen elk ons ding en dat blijft ook zo, maar daarnaast leek het ons wel plezant om eens een gezamenlijke show te bedenken: Koen warmt als dj het publiek op en ik zing live mijn eigen liedjes en een paar Vlaamse klassiekers. Het zijn de ingrediënten voor een heel amusant programma. We hebben het intussen al een paar keer uitgetest en het slaat aan”, vertelt Kathleen.

“Het is de bedoeling dat we vooral op weekdagen met deze show rondtrekken langs onder meer rusthuizen en feestjes van verenigingen. En dat zal niet altijd identiek dezelfde show zijn: we zullen ook werken rond bepaalde thema’s”, kondigt Koen aan.

Het duo boeken kan via de telefoonnummers 0472/08.05.65 (Kathleen) en 0477/46.45.41 (Koen).