Dit zijn de sportfiguren van het jaar in Oudenaarde Ronny De Coster

31 januari 2020

22u39 1 Oudenaarde De Oudenaardse sportman en sportvrouw van 2019 komen uit dezelfde club: Jens Ockerman en Janne De Waele zijn beiden ropeskipper. Ze zijn verkozen tijdens het jaarlijkse sportreferendum in de aula van Bernardusscholen Oudenaarde.

Veldloopster Laure Bilo is verkozen tot beloftevolle sportvrouw van het jaar. Bij de mannen gaat de titel van beloftevolle sporter naar hoogspringer Sten Geenens. Ropeskipster Elsy Pycke kreeg de titel van sportverdienste van het jaar. Sin Nyon (taekwondo) won de award van jeugdsportclub van het jaar. Atletiekclub KASVO is de sportclub van 2019 en wielrenster Wendy Engels is G-sporter van 2019. D’Hondt Volley Oudenaarde jeugd is winnaar van de publieksprijs.