Dit jaar ook Ronde voor dames live op televisie: “Zo komt onze regio twee keer in beeld” Ronny De Coster

28 september 2020

22u23 18 Oudenaarde De aankomst van de elites mannen wordt op de dag van de Ronde van Vlaanderen vervroegd. En voor het eerst zal ook de race van de dames rechtstreeks op televisie komen. “Onze regio komt daardoor twee keer in beeld”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Oudenaarde betaalt aan Flanders Classics elk jaar 400.000 euro om de aankomst van de Ronde te mogen organiseren. Of dat dit jaar misschien toch iets minder zou mogen zijn, omdat er zo weinig mogelijk publiek wordt verwacht, wou oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) maandagavond tijdens de Oudenaardse gemeenteraad vernemen.

Meer promotie

Dat is niet het geval: ook dit jaar betaalt Oudenaarde het bedrag dat contractueel vast ligt. “Maar we hebben met Flanders Classics al besproken, dat er duidelijke inspanningen worden gedaan om onze stad en streek op de dag van de Ronde extra in beeld te brengen. Dat zal ook effectief gebeuren, want voor het eerst zal niet alleen de Ronde voor de elites, maar ook die van de dames live op televisie gaan. We komen dus twee keer in beeld”, prijst De Meulemeester zich gelukkig.

Eerder op de dag

Opmerkelijk is ook, dat de elites dit jaar eerder over de eindmeet zullen rijden. “Dat heeft te maken met de Ronde van Italië, die op dat moment ook bezig is en die dus ook op televisie komt”, legt de Oudenaardse burgemeester uit. De aankomst van de dames ligt dit jaar nà deze van de elites mannen.