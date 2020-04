Dit jaar geen Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde Ronny De Coster

15 april 2020

18u16 38 Oudenaarde De Adriaen Brouwer bierfeesten in Oudenaarde, gepland op vrijdag 26 juni tot zondag 28 juni, worden uitgesteld naar volgend jaar als gevolg van de coronacrisis. “Het is bijzonder jammer dat de bierfeesten niet kunnen doorgaan, maar de gezondheid en veiligheid van iedereen is uiteraard het belangrijkste”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Er is wel al een nieuwe datum bekend: vrijdag 25 juni, zaterdag 26 juni en zondag 27 juni 2021.

De AB bierfeesten zijn een jaarlijkse traditie in Oudenaarde. De bierfeesten worden georganiseerd door stad Oudenaarde en de brouwerijen Roman en Liefmans, en werken voor de uitvoering samen met eventorganisator Pete’s Promotions. “Het is bijzonder jammer dat de bierfeesten niet kunnen doorgaan, maar we kunnen niet anders dan de nationale richtlijnen te volgen. Bovendien is de gezondheid en veiligheid van iedereen het allerbelangrijkste en we kunnen daarbij geen enkel risico nemen. Dergelijke massa-evenementen zijn, gezien de omstandigheden, zeker niet aangewezen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

Later dit jaar niet mogelijk

Een nieuwe datum prikken was niet evident voor de organisatoren. “We hebben nog geprobeerd om de bierfeesten op een later moment dit jaar te laten plaatsvinden”, zegt schepen van Evenementen John Adam. “Al snel bleek dat we dan in het vaarwater zouden belanden van een aantal andere evenementen, dus uiteindelijk was dat geen optie. Het is een spijtige zaak, want we hadden dit jaar heel wat nieuwigheden en extra’s in petto. Die nemen we nu allemaal mee naar de editie van 2021.”

Ramp voor organisator

Voor organisator Pete’s Promotions is dit een ramp. “Uiteraard alle begrip voor de beslissingen. We gaan nu gesprekken aan met de artiesten, toeleveranciers en sponsors met de vraag om alles naar volgend jaar te verplaatsen en hopen dat ze in ons verhaal willen meegaan. Zo kunnen we de AB Bierfeesten toch overeind houden voor de toekomst, na deze vreemde tijden. Het is vooral frustrerend dat je als ondernemer niets kan doen aan deze situatie. Je staat erbij voor spek en bonen terwijl je richting afgrond wordt geleid. Hopelijk krijgen we snel uitzicht op wanneer het leven enigszins kan hervat worden”, aldus Peter Decordier.