Dierenarts krijgt van stad geen vergunning voor bouw paardenkliniek in Welden Ronny De Coster

12 maart 2020

17u34 8 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde levert geen omgevingsvergunning af voor de bouw van een paardenkliniek aan de Reytstraat in Welden. De stad volgt daarmee het protest van buren en een negatief advies van het Departement Landbouw en Visserij.

Half oktober verscheen op een perceel aan de Reytstraat in Welden de aankondiging, dat de Weldense dierenarts Jeroen Declercq er een kliniek wilde bouwen voor onderzoek en behandeling van zieke en gekwetste paarden. Bij de paardenkliniek zou ook een woning komen. Die was voorzien aan de straatkant. Alles samen zou het gebouw 2.800 vierkante meter groot worden. De plannen toonden een gebouw met een straatbreedte van 39 meter en een diepte van 81 meter.

Tussen Reytmeersen en Bos t’Ename

Maar tegen de plannen stak fel protest op: inwoners van Welden verenigden zich in een buurtcomité. Dat leverde tijdens het openbaar onderzoek maar liefst 249 bezwaren en een petitie op. Vrees voor geur-, lawaai- en verkeershinder vormde het grootste tegenargument. Tegenstanders voerden ook aan dat zo’n kliniek moet gezien worden als een industriële activiteit die niet past in een agrarisch gebied. En tenslotte was ook de ligging van het terrein tussen het natuurgebied de Reytmeersen en het Bos t’ Ename een argument tegen de bouwplannen. Het stadsbestuur van Oudenaarde volgt de tegenstanders. Ze baseert haar beslissing om geen vergunning af te leveren ook op een negatief advies van het Departement Landbouw en Visserij. Die voerde aan dat nieuwe landbouwpercelen niet mogen gebruikt worden voor het bouwen van een dierenkliniek.

De aanvrager van de vergunning kan tegen de beslissing van de stad beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie.