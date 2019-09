Dief slaat autoruit in en graait handtas mee in Eine Ronny De Coster

09u39 39 Oudenaarde Aan de Kanunnikenstraat in Eine is zondagochtend ingebroken in een auto. Een getuige zag een verdachte weglopen, terwijl die de buit wegmoffelde onder zijn jas.

“De inbraak gebeurde om halfacht”, vertelt een getuige. “Ik werd gewekt toen ik buiten een klap hoorde. Ik keek door het raam en zag eerst niets. Tien minuten later volgde een tweede slag. Toen zag ik hoe een man wegliep van de auto van mijn buurvrouw. Ik zag hem zelfs nog een handtas onder zijn jas wegmoffelen.

De politie snelde ter plaatse en vond in de auto van het slachtoffer een baksteen. Agenten en ook enkele bewoners zijn in het centrum van Eine nog naar de voortvluchtige dader op zoek geweest, maar konden hem niet vinden.

Donker gekleed

“Het ging om een donker type, gekleed in een zwarte jas, een zwarte broek en zwarte schoenen van Nike”, omschrijft de ooggetuige de verdachte.

“Het is al de tweede keer in korte tijd dat hier in een auto wordt ingebroken. Drie maand geleden was ik het slachtoffer: toen is uit mijn wagen onder meer de gps gestolen”, vertelt de man.