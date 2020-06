Deze zomer buurtsport in Nederename, Ename en Eine en daar zijn nog animatoren voor nodig Ronny De Coster

17 juni 2020

18u31 0 Oudenaarde Buurtsport Oudenaarde is op zoek naar enthousiaste animatoren om deze zomer buurtsport te geven in drie wijken in Oudenaarde.

De activiteiten vinden plaats in de week van 6 tot 10 juli in Nederename en van 3 tot 7 augustus in Ename en Eine, telkens van 8.30 tot 16 uur. Graag gek doen en kinderen kunnen entertainen zijn relevante eigenschappen voor wie op de buurtsportweken als animator aan de slag wil. Monitoren krijgen een vrijwilligersvergoeding van 173,55 euro per week.

Meer info is te verkrijgen op het telefoonnummer 0472/86.03.75.