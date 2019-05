Deze Adriaen Brouwer Bierfeesten moeten iederéén bekoren Organisatie kiest voor bredere programmatie in plaats van één grote publiekstrekker Ronny De Coster

23 mei 2019

20u00 28 Oudenaarde De affiche voor de Adriaen Brouwer Bierfeesten is klaar. Het valt op dat de organisatie dit jaar niet kiest voor één grote publiekstrekker, maar voor een heel gevarieerd programma met toch wel veelbelovende namen als Absynthe Minded, Technotronic en 2Fabiola. Er zijn maar liefst acht podia. Met deze Bierfeesten willen organisator Pete’s Promotions, de stad en brouwerijen meer dan ooit proberen iederéén te bekoren.

Het was al eerder aangekondigd: de Markt wordt dit jaar weer de hoofdlocatie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde. Het grote podium staat deze keer met de rug naar de bibliotheek. “Ik ben heel blij met deze terugkeer, vind het ook top dat we de Bierfeesten gratis kunnen houden en zie vooral dat alle neuzen weer in dezelfde richting staan: organisator Pete’s Promotions, de stad, de horeca en winkeliers hebben samen de schouders gezet onder een zeer breed programma, waarmee we alle leeftijden en smaken bereiken”, gelooft schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Feestelijkheden.

“Het klopt, dat we niet met één grote naam uitpakken, maar meer programmeren in de breedte”, pikt programmator Peter Decordier in. “De keuze die we samen met de stad hebben gemaakt om terug te keren naar de Markt, heeft praktische consequenties qua podium, maar ook op vlak van organisatie”, zegt Decordier. “De beleving op en rond de Markt zal nog groter zijn. Dat neemt niet weg dat we ook van de Ham met de acts uit de eighties en nineties weer een topper willen maken”, zegt Decordier.

Absynth Minded op de Markt

Op het festivalpodium op de Markt spelen vrijdag onder meer Milo Meskens, Jelle Cleymans met zijn El Bandido’s en Michael Shack (drummer van Milk Inc./Netsky). Zaterdag zijn Absynth Minded, les Truttes en JeBroer de grootste namen. Zondag beklimmen Vlaamse toppers als Wendy Van Wanten, Wim Soetaer, Yves Segers en Swoop en plaatselijke vedetten als Gill Baley en Kate Lane het hoofdpodium op de Markt.

Discobar Galaxie

Op de parking op de Markt is vrijdag dj Dirk Stoops de muzikale topper. Er is animatie rond het Kellioothuisje en die wordt zaterdag nog eens overgedaan voor Discobar Galaxie van start gaat.

Technotronic en 2Fabiola

De Ham wordt een feestplek voor wie dol is op de muziek uit de jaren ’80 en ’90. Op vrijdag is dat met De Romeo’s, Ian Van Dahl, Peter Luts en Bonzaï en Allstars en op zaterdag komen Technotronic, Def Dames Dope en 2Fabiola + Pat Krimson.

Kaffee Hyppo

Wim Merchiers maakt van het pleintje voor zijn Kaffee Hyppo drie dagen een feestplek met onder meer Turbo Pascals ft Tomas De Soete & Davy, The Funky Bastards, Boo-Lee, Hektor en Major J.

Dj’s in de Jeugdzone

Intussen ook een klassieker op de Bierfeesten: de jeugdzone met dj-acts. Daar wordt op vrijdag en zaterdag gefeest met onder meer Soundsystem ft. Average Rob en DJ Yolotanker, MAD x BLACK, JNS, Funky Bastards, DJ Flücke, Fla5hback, Luscious en Major J.

Dirk Blanchart in De Woeker

Comedy-kok Joost Van Hyfte is opwarmer van het zaterdagprogramma in De Woeker met ook Noet Eli Goffa, Dirk Blanchart en Letz Zeppelin.

Ketnetband op Kadeefeesten

Op zaterdag leven de kinderen zich de hele dag uit op de Kadeefeesten met onder meer een ballenbad, grime, pony’s, een ringsteekbaan, een skelterparcours, speelhuis, een survivalbaan, een speelgoedbeurs en verteltheater. De Ketnet Band staat om 17 uur als apotheose op het podium.

Braderie

En ook de horecazaken laten zich niet onbetuigd en staan klaar met flink uitgebreide terrassen en keukens die non–stop open zijn. Café-uitbaters mogen deze keer ook weer zelf zorgen voor muziek tot in de vroege uurtjes. De handelaars van het centrum organiseren een braderie. Die start al vanaf donderdag en ook op zondag van 14u tot 18 uur zijn de winkels geopend Senioren sluiten de de Bierfeesten op maandag af met een feest in de Salons Mantovani.

Adriaen Brouwer Bierfeesten, van donderdag 27 juni tot maandag 1 juli. Meer info: www.bierfeesten.be