Dertiende KBO-Run vrijdag door het centrum van Oudenaarde Ronny De Coster

05 juni 2019

09u27 0 Oudenaarde Op en rond de Markt van Oudenaarde vindt op vrijdag 7 juni de intussen vermaarde KBO-Run plaats, een jogging met tochten voor verschillende leeftijdscategorieën.

Tussen 18 en 19 uur is er vrije start voor de sneukeltocht. De kidsrun over 150 meter voor peuters en kinderen van de eerste kleuterklas start om 18.15 uur en een kwartier later komen kinderen van de eerste en derde kleuterklas in het veld voor een parcours van 300 meter. Eerste- en tweedejaars van de basisschool leggen vanaf 18.45 uur 450 meter af. Derde- en vierdejaars van de basisschool krijgen om 19 uur 600 meter voor de voeten. De eigenlijke loopwedstrijd over 3, 6 en 9 kilometer start om 19.30 uur.

Deelnemen aan de KBO-Run kost 8 euro. Wie de sneukeltocht doet, betaalt 4 euro. Wie niet vooraf heeft ingeschreven, kan toch nog deelnemen door te plaatse te betalen tussen 17.30 en 19.15 uur. Deelnemers aan de kidsrun moeten niet betalen, maar wel inschrijven.

Douches en kleedkamers zijn in de Bernardusscholen aan de Hoogstraat 20.

Oudenaards loopcriterium

De deelnemers aan de loopwedstrijd ontvangen een gratis looptechnisch t-shirt bij het afhalen van hun borstnummer. De KBO-run maakt deel uit van het Oudenaards Loopcriterium van de stedelijke sportdienst van Oudenaarde, dat tien loop- en wandelevenementen in de stad overkoepelt.

Meer info over de KBO-run staat op de website www.kbo-oudenaarde.be.