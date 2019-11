Derdejaars van GO! Atheneum Oudenaarde verkochten cupcakes voor Rode Neuzen Dag Ronny De Coster

29 november 2019

13u10 0

Voor Rode Neuzen Dag staken de leerlingen van 3STW uit het GO! Atheneum Oudenaarde de handen uit de mouwen. In de les huishoudkunde maakten ze met de hele klas cupcakes. Tijdens de speeltijd verkochten gebakjes in de pop-up store.