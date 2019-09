Deken geeft sleutels van “zijn” Sint-Jozefskerk aan de stad Ronny De Coster

22 september 2019

20u27 0 Oudenaarde De Oudenaardse deken Vandevelde heeft officieel de sleutels van de st Jozefskerk overhandigd aan de schepen van Cultuur, Stefaan Vercamer (CD&V). In het kerkenplan is voorzien dat de kerk een herbestemming krijgt en overgedragen wordt aan de stad. De kerk is ontwijd: de stad wil ze voortaan gebruiken als cultuurzaal.

De deken gaf de sleutels van “zijn” kerk af in aanwezigheid van leden van de Sint-Jozefsparochie.

“Dit gebouw wordt een multifunctionele ruimte voor Oudenaardse verenigingen en worden waarbij we een vernieuwde, geherorienteerde ontmoetingsplek creëren voor een wijk die in volle ontwikkeling is”, zegt Vercamer. “Het zal dus zowel een cultuur- als een ontmoetingscentrum zijn, maar geen fuifzaal. We willen immers ook rekening houden met de leefbaarheid van de wijk”, benadrukt de schepen.

Binnenkort starten de eerste werzaamheden om de basisvoorzieningen aan te passen zodat de kerk op een veilige manier al kan gebruikt worden voor onder meer concerten, toneel en recepties.