Definitief rijverbod voor bestuurder die tegen auto van buur rijdt en huis in vlucht LDO

17 januari 2020

13u45 0 Oudenaarde Een 76-jarige man uit Ename heeft van de politierechter een definitief rijverbod gekregen. De man reed in zijn eigen straat tegen de auto van één van zijn buren en vluchtte daarna zijn huis binnen.

Een buur zag hoe de man eerst nog de schade aan de auto’s bekeek, waarna de bestuurder gewoon terug naar huis ging. Toen hij uiteindelijk de deur opendeed voor de politie, bleek hij 2,34 promille alcohol (zo’n 10 glazen) in zijn bloed te hebben. Volgens zijn advocaat is het niet bewezen dat de man al gedronken had voor de aanrijding, want hij zou in de drie uur na het ongeval thuis alcohol genuttigd hebben. Ondertussen zou de man geen alcohol meer drinken, maar de politierechter legt hem wel nog een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. Ze maakt ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet, waardoor de bestuurder ongeschikt is verklaard om nog met een voertuig te rijden.