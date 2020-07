Deelnemer tienerwerking test positief op corona: “Geen reden tot paniek” Lieke D'hondt

24 juli 2020

18u07 4 Oudenaarde Een tiener die vorige week een activiteit van de tienerwerking in Oudenaarde heeft bijgewoond, heeft positief getest op het coronavirus. De stad heeft ondertussen alle contacten van de jongere nagegaan. De speelpleinwerking kan ongestoord verdergezet worden.

De tienerwerking van de Oudenaardse jeugddienst werkt met bubbels van 15 deelnemers en in één van die bubbels is een coronabesmetting vastgesteld. “We hebben meteen alle veiligheidsprocedures gevolgd. Van zodra we op de hoogte gesteld zijn van de positieve test, hebben we met de stadsdiensten de contacttracing in gang gezet”, zegt waarnemend burgemeester Stefaan Vercamer (CD&V). “Iedereen die met de tiener in contact is geweest, is op de hoogte gebracht zodat ze zich kunnen laten testen en zich in quarantaine kunnen plaatsen.”

De activiteiten van de speelpleinwerking kunnen voorlopig wel ongestoord verder gaan. “De tienerwerking gaat door op een andere locatie dan de algemene speelpleinwerking en er worden aparte bubbels gehanteerd. Er is dus geen reden tot paniek. We volgen de situatie op de voet en van zodra we een vermoeden hebben van verder risico op besmettingen, zullen we ingrijpen”, besluit Vercamer.