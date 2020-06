De Zalm is nog het enige authentieke hotel in Oudenaarde: “Niet zeuren, maar hard je best doen en creatief zijn”

Oudenaarde

“En plots zijn wij nog de enige uitbaters van een authentiek Oudenaards hotel”, stellen Lieven Goethals en Anneke Bovijn van restaurant-hotel De Zalm vast na de sluiting van La Pomme d’ Or. Pessimistisch zijn ze over de horeca in Oudenaarde niet. “Maar we gaan met zijn allen toch eens moeten bekijken waar we naartoe willen”, bedenken ze naar aanleiding van het bloedbad dat zich in de horeca afspeelt.