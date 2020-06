De Woeker strikt Stef Bos, Kommil Foo en Dimitri Leue voor najaarsprogrammatie “Maar we kunnen nog geen reservaties regelen” Ronny De Coster

26 juni 2020

15u13 0 Oudenaarde Het najaarsprogramma van CC De Woeker is bekend. Op de verjaardagsaffiche van het Oudenaards cultuurcentrum, dat 25 jaar bestaat, prijken ronkende namen als Stef Bos, Kommil Foo en Dimitri Leue, naast samenwerkingen met nieuwe gezelschappen en een vleugje exotiek. De praktische organisatie is nog niet uitgeklaard.

“Het langverwachte nieuws van de Nationale Veiligheidsraad van begin juni laat De Woeker en zijn trouwe bezoekers nog danig op hun honger zitten” vindt de Oudenaardse cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Onder welke voorwaarden mogen we De Woeker in het najaar openen? Zullen de voorstellingen in de eigen vertrouwde Woekerezaalzaal kunnen plaatsvinden of moeten we uitkijken naar andere locaties? We weten ook nog niet hoeveel toeschouwers we mogen toelaten. We verwachten dat de mist pas gaat optrekken begin of midden augustus. Tegen dan zullen we hoe dan ook een plan uitrollen om cultuurevenementen te laten doorgaan, hoe groot of hoe klein ook. We maken ons sterk om op 29 augustus de webshop te kunnen opstarten”, zegt de cultuurschepen.

In afwachting is het nog niet mogelijk om te reserveren. Nochtans ziet het najaarsprogramma van de Woeker er mooi uit. Onder meer Stef Bos, Kommil Foo en Dimitri Leue staan op de affiche. De volledige programmatie staat op de website www.dewoeker.be.