De Woeker start ticketverkoop voor oktober op Ronny De Coster

16 september 2020

17u54 0 Oudenaarde In de stedelijke cultuurzaal De Woeker start de najaarsprogrammatie op. Nadat eerder de reservatielijnen voor september waren geopend, zijn nu ook kaarten voor voorstellingen in oktober te bestellen. Blikvangers op de affiche zijn onder meer zanger Stef Bos en comedy-kok Joost Van Hyfte.

Verder op de affiche staan de internationale topper-circusartiest Mathias Romir, het zwoele zuiderse La Guardia Flamenca, theater over de mysterieus gezonken U-boot 29 en Het Nieuw Stedelijk met het stuk over medische fouten “Hybris”. “De grootste belangstelling, een uitverkocht zaal met andere woorden, zit er door Corona voorlopig nog altijd niet in”, merkt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) wel op. “Afhankelijk van de bubbels, moeten we ons beperken tot een goeie halve zaal. We kunnen alleen maar warm oproepen om de beschikbare zitplaatsen dan wel degelijk ook maximaal te bezetten. De artiesten verdienen dat en De Woeker verdient dat.

Reserveren per mail

Reserveren voor oktober kan vanaf zaterdag 19 september 2020 om 10 uuren momenteel enkel via e-mail op het adres cc.de.woeker@oudenaarde.be Alle info: www.dewoeker.be