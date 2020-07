Oudenaarde

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag doet presentator Frederic De Vos ons even halt houden op de Kleine Markt in Oudenaarde en wel bij een bijzonder huis.