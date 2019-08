De Vesting en Delhaize zoeken vrijwilligers om voedseloverschotten naar sociale kruidenier te brengen Lieke D'hondt

10u59 0 Oudenaarde Het Lokaal Dienstencentrum De Vesting en Delhaize streven in Oudenaarde naar minder voedselverspilling. Het eten dat niet verkocht geraakt, gaat naar de sociale kruidenier Kaba. De betrokken organisaties zijn nu op zoek naar extra vrijwilligers om het eten op te halen in het warenhuis.

Kaba opende in 2013 op initiatief van het OCMW van Oudenaarde. Mensen met de laagste inkomens kunnen er terecht om voeding, verzorgings- en schoonmaakproducten te kopen. Ze hebben daarvoor een kansenpas of OK-pas omdat hun inkomen lager ligt dan de Europese armoedegrens. Omdat het OCMW een koopkrachtondersteuning van 15 procent geeft, kan de sociale kruidenier bovendien lagere prijzen hanteren voor alle producten die in Kaba verkocht worden. “Dankzij de giften van enkele bedrijven en het Zero Food Waste project van Delhaize kan de Kaba ook gratis producten geven”, weet schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Vrijwilligers

De directeur van Delhaize Oudenaarde Remco Heyse wil met het Zero Food Waste project zo weinig mogelijk voedsel verloren laten gaan. “Naast de gele labels voor snelverkoop hebben we verschillende innovaties ingevoerd om producten langer vers houden of ze te hergebruiken. Wat toch nog overblijft, schenken we weg.” Vrijwilligers halen dagelijks de overschotten op. “Het zijn de verse producten en droge voeding waarvan de houdbaarheidsdatum nadert”, legt centrumleider van de Vesting Johanna Vande Populiere uit.

Om de dagelijkse ophaling te garanderen, is de Vesting nog op zoek naar enkele vrijwilligers die twee keer per maand anderhalf uur naar de Delhaize willen gaan. Wie geïnteresseerd is, kan Johanna Vande Populiere contacteren via 055/460 680 of jvdp@ocmwoudenaarde.be of Karen Sleurs via 055/460 685 of ks@ocmwoudenaarde.be.