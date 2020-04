De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Thomas Meuleman

06 april 2020

Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie van de inzendingen uit de Vlaamse Ardennen. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Gwendoline Pessemier uit Gavere stuurde ons deze foto om haar familie, en in het bijzonder de opa's en oma's, te laten weten dat ze hen mist. “We miss you! Voor ons oma’s en opa’s en familie, Amy en Lyano.”

Sabine Van Geem en haar collega's van het Brakelse rusthuis Najaarszon laat weten dat ze als zorgpersoneel een hart hebben voor hun bewoners.

Yentel, Rune, Ella en Maxim Masson uit Brakel roepen op om zorg te dragen voor elkaar.

Bart Van Haesevelde van Joggingclub Brakel dankt alle helden die het land draaiende houden.

“Veel moed voor de begeleiders en bewoners van Heuvelheem in Oudenaarde. En in het bijzonder supernonkel Sven, die daar momenteel verblijft. We zien u graag, Sven”, laat Amber De Rho uit Brakel weten.

Guy Faelens uit Gavere legde vele hartjes voor de zorg op de parking van Schoenen Fami.

Isabelle Wante uit Gavere en haar zoontjes van 5 en 3 jaar hebben een doek gemaakt voor alle mensen in de zorg aangezien mama zelf ook in de zorg werkt en meeleeft met iedereen die nu enorm hard moet werken in deze moeilijke periode. “Wij willen iedereen een hart onder de riem steken. Samen tegen corona!”

Kristof Wittevrongel uit Horebeke laat weten dat de ‘Witses’ de Ronde én de oma’s en de opa’s missen met dit groot hart in de tuin, gemaakt van houtblokken. “Dikke zoenen aan iedereen! Xxx”

Piet Vanderdonckt uit Kluisbergen groet zijn opa en oma en stuurt ook een positieve boodschap de wereld in. Yes we can!

Frank Baert uit Kluisbergen brengt een eerbetoon aan alle mensen in de zorg en specifiek aan zijn tante Trien, die op de corona-afdeling van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse werkt.

Elien Crombez uit Mont de l’Enclus laat weten dat ook de Vlamingen net over de grens een hart hebben voor de zorgsector.

Dochters Amber en Laure van Kristof Blomme uit Kruisem hebben een kleurrijke krijtboodschap gemaakt.

Joachim Bintein uit Oudenaarde heeft met hout een hart gemaakt, een duidelijke boodschap voor Femke.

Aangezien persoonlijke bezoekjes niet kunnen, doen Peter Delarue en zijn gezin dan maar op deze manier de groeten aan de familie.

Kris Declerck uit de Vijverweide in Ename ging aan het krijten in zijn straat. Het resultaat van de tekenwerken van hem en zijn kroost mag er zijn.

Alain Merchiers postte dit grappige beeld van op zijn terras. De Ronde Van Vlaanderen mist hij dan wel maar aan de zorgverleners geeft hij wel “een dikke proficiat”.

Johan De Clercq tekende het profiel van de Ronde Van Vlaanderen op zijn oprit. Wie droomt er trouwens niet van de Koppenberg als laatste helling in de Ronde?

Benoit D’Haene van de scouts in Oudenaarde mag niet uit zijn kot, dus kroop hij maar op zijn dak om zijn boodschap over te brengen.

Siebe Livyns haalde de collectie fietsen van zijn gezin buiten om de Ronde tegen Corona in de verf te zetten.

Volgens Frauke Casteleyn doen de dokters het perfect. Wie zijn wij om haar tegen te spreken?

Marie Josée Van der Linden kalkte deze leuze op haar terras en stuurde ons ook nog een warme boodschap voor de zorgsector. “We wensen al het verzorgend personeel en dokters veel moed in deze moeilijke tijd.”