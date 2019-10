De Pelikanen met “Klachten” in parochiezaal van Ename Ronny De Coster

18 oktober 2019

18u03 0 Oudenaarde Bij de Koninklijke Toneelvereniging “De Pelikanen” gaat binnenkort de najaarsproductie in première. Tickets reserveren voor de komedie ”Klachten” van Paul Coppens kan nu al.

“Klachten” is het verhaal over Robert. “Hij is chef van de afdeling klachten van een grootwarenhuis, maar ook befaamd rokkenjager. Robert ziet in de komst van inspecteur en berucht “wijnproever” Verhulst als de ideale gelegenheid om er vanonder te muizen en zich nog maar eens op het amoureuze pad te begeven. Maar de goede werking van de dienst wordt danig verstoord door een woeste bedrogen echtgenoot. En Daisy, de secretaresse en ook het liefje van de chef Robert, is ook al niet tevreden. Er daagt ook nog een dame met lingerieproblemen op”, vat Liesbeth Vanderstraeten het verhaal samen.

Zoals 30 jaar geleden

De toneelvereniging speelden “Klachten” ook 30 jaar geleden al. “Dat was een heel succesvolle productie. Willy De Groote speelde toen al mee en is ook nu van de partij, weliswaar in een andere rol”, vertelt Liesbeth.

Samen met Willy spelen ook Frederiek Anno, Vicky Spileers, Gwenny Vandendriessche, Liesbeth Vanderstraeten, Jeanine Janssens, Filip Vandendriessche, Luna Paeme en Sander De Vos. Luc Van Heddegem regisseert.

Tickets bestellen

De voorstellingen zijn op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 november, telkens om 20 uur in de parochiezaal van Ename. Kaarten kosten 8 euro en zijn te reserveren op het telefoonnummer 0474/52.39.10. Meer info: www.facebook.com/depelikanen.