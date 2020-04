De lockdown van topscheidsrechter op rust Frank De Bleeckere: “Leven van dag tot dag”

Oudenaarde

Hoe brengt topscheidsrechter op rust Frank De Bleeckere (53) zijn dagen door in tijden van verplichte coronaopsluiting? Normaal reist hij de wereld rond als merkambassadeur voor Expo-Line, een producent van vanishing sprays - spuitbussen die tijdelijke lijnen aanbrengen in het voetbal. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier.