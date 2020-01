De eerste vrieskou en weer ligt het muurtje in Heurne omver Al 16de keer dat auto uit de bocht gaat en tuinmuur vernielt. Ronny De Coster

19 januari 2020

17u12 0 Oudenaarde Aan de spoorwegovergang in Heurne is nog maar eens een auto uit de bocht gegaan en tegen de tuinmuur van het huis op de hoek van de Heurnestraat en Heuvel beland. “Het zal nu de zestiende keer zijn dat we hier puin moeten ruimen”, reageert eigenaar Erik Deconinck. De oorzaak is volgens hem dubbel. “Het verkeersplateau is verkeerd aangelegd, waardoor het dienst doet als springschans en de stad komt hier nooit strooien als het glad ligt.”

“Zoals ik al dikwijls gezegd heb, ligt de oorzaak bij het verkeersplateau. Dat lag er weer bij als een ijsspiegel”, begint Erik Deconinck te vertellen. Het probleem? Auto’s die vanuit de richting Eine rijden, komen van beton waar het niet glad is en dan rijden ze op asfalt, dat er spiegelglad bij ligt. Blijkbaar is er toch iets mis met het soort asfalt. Dat wegdek in asfalt kan maar beter vervangen worden door beton. Het plateau heeft ook het effect van een schans”, getuigt Deconinck.

“De stad had ook weer niet gestrooid. Bij de vele ongevallen de vorige jaren was dat ook steeds het geval. Pas nadat we bellen dat er een ongeval gebeurd is, schieten ze in actie. Volgens een getuige was er zondagochtend wel gestrooid in de Kalkstraat in Heurne. Dat is een doodlopende straat op 400 meter van de spoorweg. Maar hier voorbij de spoorweg richting Zingem en op de Heuvel is er niet gestrooid. Blijkbaar stopt voor de strooidiensten Heurne aan de spoorweg. Ofwel is dit in opdracht van de stad, ofwel is het nalatigheid van het bedrijf dat hier moet strooien”, bedenkt Deconinck.

Fietsers gevallen

Dat de spoorwegovergang er spekglad bij lag, moesten alvast ook enkele fietsers ondervinden. Eén die vanop het fietspad langs de spoorweg aangereden kwam, viel in de bocht. “Ik denk dat ik er vandaag wel tien tegen de grond heb zien gaan. Fietsers vallen hier met bosjes op het plateau. Het is aangelegd voor de veiligheid van de fietsers, maar er dat is duidelijk niet gelukt. Overigens: wat een idee om een plateau aan te leggen in een bocht. Wettelijk is dat niet eens toegelaten”, windt Erik Deconinck zich op.