De deur uit? Niet zonder mondmasker: Vlaamse Ardennen leggen nog strengere regels op

24 juli 2020

10u58 202 Oudenaarde De intergemeentelijke veiligheidscel van Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem verplicht vanaf zaterdag het dragen van een mondmasker op alle openbare plaatsen. “We moeten preventief optreden om een tweede golf te voorkomen en een algemene verplichting maakt het meteen duidelijk voor iedereen”, klinkt het bij de burgemeesters.

Inwoners van Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem zullen vanaf het moment dat ze hun woning verlaten een mondmasker moeten dragen. Dat heeft de intergemeentelijke veiligheidscel beslist op een vergadering naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad. De maatregel is ook afgetoetst bij de Oost-Vlaamse gouverneur.

Duidelijk voor iedereen

“Er zijn momenteel weinig besmettingen in onze regio en dat willen we absoluut zo houden. Daarom willen we preventief optreden, want de tweede golf zit er aan te komen. Een mondmasker correct dragen en afstand houden is essentieel als we die tweede golf willen voorkomen. Een algemene verplichting is bovendien meteen heel duidelijk voor iedereen: verlaat je je woning, dan doe je een mondmasker aan”, motiveert de intergemeentelijke veiligheidscel. De algemene mondmaskerplicht is van kracht vanaf zaterdag 25 juli op het volledige grondgebied van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Uitzonderingen

De politie zal onmiddellijk actief controleren of de mondmaskerplicht wordt nageleefd. Zaterdag zal de controle een sensibiliserend karakter hebben, boetes zullen nog niet meteen uitgeschreven worden. Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel. Zo hoef je bij het sporten, fietsen of joggen geen mondmasker te dragen. Ook bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gemaakt worden.