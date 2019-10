De buit is binnen: Oudenaarde koopt zestiende-eeuws wandtapijt bij Sotheby’s in New York voor 13.500 euro Ronny De Coster

25 oktober 2019

21u21 3 Oudenaarde Het is gelukt: Oudenaarde is vanavond eigenaar geworden van een wandtapijt, dat bij Sotheby’s in New York werd geveild. Het kunstwerk ging onder de hamer voor 13.500 euro. “We hebben gelukt gehad: er was geen tegenbieder”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Het wandtapijt maakte deel uit van de reeks De geschiedenis van Alexander, waarvan de stad al enkele stukken in eigendom heeft.

Het werk was in handen van een private eigenaar, van wie de identiteit niet is vrijgegeeven. “De verkoper had een instelprijs van 14.600 dollar bepaald. Wij hebben telefonisch een bod gedaan van 15.000 euro en daarop kwam geen tegenbod. Op die manier was de veilig snel beëindigd en kregen we van Sotheby’s congratulations met onze verkoop. Voor 13.500 euro zijn we dus eigenaar geworden van dit unieke werk”, prijst de Oudenaardse cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) zich gelukkig.

Bovenop de koopprijs zal de stad wel nog veiling-, transport- en douanekosten moeten betalen, die samen ongeveer 5.000 euro zullen bedragen.