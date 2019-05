De acht favoriete plekjes van scheidsrechter Frank De Bleeckere Ronny De Coster

24 mei 2019

15u59 0 Oudenaarde Als de van Oudenaarde naar Maarkedal uitgeweken ex-scheidsrechter Frank De Bleeckere het heeft over zijn favoriete plekjes in de Vlaamse Ardennen, gaat het vaak over eten en drinken.

1. Jan Van Gent in Kerzelare - Edelare

Met vrienden van buiten de regio trek ik wel eens met de Vespa door de Vlaamse Ardennen. Jan Van Gent in Kerselare boven de Edelareberg is dan steevast een stopplaats. Daar proef je de allerbeste wafels. Voor mij mag het met slagroom en ijs. Het interieur is er ook nog heel authentiek. En ook een topper zijn de lekkies, de typische snoepen de ze zelf vervaardigen. Ze kleven wel aan de tanden, maar zijn super lekker. Ik Koop er altijd een doosje om cadeau te geven.

Adres: Kerzelare 98 in Oudenaarde

Website: www.janvangent-oudenaarde.be

2. Restaurant Priorij van Elsegem - Oudenaarde

Als we met mijn ouders uit eten gaan, kiezen we vaak het Priorij van Elsegem aan de Markt in Oudenaarde. Ik vind dat een bijzonder huiselijk restaurant. Ik heb Pascal en Christine en hun zaak leren kennen toen ze jaren geleden de befaamde maatjesfestivals organiseren. In de zomer is dit hét adres voor mosseltjes. En daarbuiten kies ik hier meestal de seizoensgebonden suggesties. Het toffe aan dit restaurant is ook, dat het nog de enige horecazaak rond de Markt is, die zich in een kelder bevindt. Vroeger had je hier heel veel keldercafés en dancing. Voor mij is dat wat nostalgie, want mijn jeugdige uitgaansleven heeft zich in de kelder ronde de Markt afgespeeld.

Adres: Markt 41 in Oudenaarde

Website: www.priorijvanelsegem.be

3. Kledingzaak Smalville - Oudenaarde

Mijn favoriete kledingzaak is Smalville aan de Hoogstraat in Oudenaarde. Zaakvoerder Tom weet heel goed wat ik wil. Maar ik zal toch maar kopen als mijn vrouw het heeft gezien. De goedkeuring van mijn vrouw, die zelf in de bekende kledingzaak Martine Pilate in Oudenaarde werkt, durf ik niet overslaan: mocht ik met iets naar huis komen wat zij niet mooi vindt, dan zou ik het allicht niet vaak dragen. Daarom gaat zij meestal eens prospectie doen. En dan zegt ze dat ik maar een keer moet gaan passen.

Adres: Hoogstraat 57 in Oudenaarde

Website: www.smalville-oudenaarde.be/

4. Restaurant La Bonnotte - Nukerke

Een van mijn favoriete eetplekjes is het restaurant La Bonotte in Nukereke, uitgebaat door jonge en zeer creatieve mensen die hun best doen om met natuurlijke producten lekkere dingen te doen. En ze slagen daar ook in. Je krijgt altijd kwaliteit op je bord en komt nooit bedrogen uit. Hier ga ik vaak voor een lunch. Op een uurtje heb je hier lekker gegeten. Bijzonder aan La Bonotte is de binnentuin van dit helemaal gerenoveerde pand.

Adres: Nukerkestraat 15 in Maarkedal

Website: www.labonnotte.be

5. De Taaienberg - Schorisse

De koers interesseert me enorm en als één helling in de Vlaamse Ardennen is die er volgens mij helemaal uitspring, is het toch wel de Taaienberg. Het is de helling van Tom Boonen, maar ook mijn favoriet. Ik ga drie tot vier keer per week lopen en doe dat een parcours van 11 kilometer van bij mij thuis. De Taaienberg zit er altijd in. Het is afzien en genieten van het prachtige uitzicht. Ik kom daar ook veel andere lopers tegen.

6. Ijssalon en tea-room Verlinden - Oudenaarde

Twee bollen op de hoorntje, een “toeterke”, zo bestellen we dat in de tea-room Verlinden aan de Nederstraat in Oudenaarde. Hier kan ik echt moeilijk voorbij zonder te stoppen. Ik hou van mango, mokka, en vanille. Ook de ijstaarten van Verlinden kunnen we altijd bekoren.

Adres: Nederstraat 34 in Oudenaarde

7. Den Engel - Etikhove

Een restaurantje waar je de rust vindt bij een heel gewoon, maar heel speciaal bereid gerecht, dat is de Engel in Etikhove. De stoverij is er bijvoorbeeld zeer lekker. Hier beleef je nog de tijd van toen in een decor waarin je geen twee identieke stoelen vindt. In de tuin staat ook een caravan, waarin je met een tiental mensen apart kan zitten en zelfs je eigen muziek kan opzetten. Den Engel, dat is heel ongedwongen tafelen met vrienden.

Adres: Onderbossenaarstraat 7 in Etikhove

Website: https://denengel-etikhove.be

8. Restaurant Le Vieux Château - Vloesberg

Als we eens culinair willen tafelen, trekken we naar het chique restaurant Le Vieux Château in Vloesberg. Zoals de naam het zegt, bevindt het zich in een oude kasteel. De zaak wordt gerund door Tangui De Turck uit Ronse en was ontdekking van het jaar bij Gault&Millau. Hier eet je heel culinair voor een prijs die niet eens overdreven is: voor 55 euro krijg je er al een goeie menu. Als we naar Le Vieux Château gaan dineren, weten we vooraf dat het een gezellige avond wordt.

Adres: Dokter De Gavrestraat 23 in Vloesberg

Website: www.levieuxchateau.be