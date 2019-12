De 5 topprioriteiten op boodschappenlijst van de stad Oudenaarde voor de komende zes jaar Stad investeert de komende 6 jaar 81 miljoen euro Ronny De Coster

13 december 2019

16u32 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde trekt de komende zes jaar maar liefst 14 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum op de site van de voormalige brandweerkazerne. “Dit moet dé cultuursite van de stad worden”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). Ook de bouw van een stadion voor voetbalclub Oudenaarde en atletiekvereniging KASVO, de vernieuwing van voetpaden

In deze bestuursperiode heeft Oudenaarde voor een recordbedrag van 81 miljoen euro aan investeringen voorzien. “Niet toevallig is een groot deel van deze investeringen gelinkt aan de prioriteiten die uit het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ naar voren kwamen: we voorzien dus veel middelen voor de zaken waarvan de inwoners hebben aangegeven, dat die hen aanbelangen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

1. Woekersite

De herinrichting van de Woeker-site en de bouw van een nieuwe cultuurzaal nabij het Liedtspark neemt de grootse hap in het budget: 14 miljoen euro voorziet de stad hieraan uit te geven. “We maken een inhaalbeweging. Door van de Woeker dé cultuursite van de stad te maken, kunnen we onze regionale voortrekkersrol vervullen op vlak van cultureel aanbod. We willen vooral investeren in een infrastructuur die voor onze verenigingen aangepast en betaalbaar is. De huidige theaterzaal is te klein geworden: de Woeker is heel druk bezet en doet dus goed werk, maar we hebben ook nood aan een zaal voor meer dan 400 toeschouwers”, vindt Vercamer (CD&V). Voor de bouw van de nieuwe cultuurtempel zullen de loodsen van de voormalige brandweerkazerne verdwijnen. “De voorgevel van het gebouw moet allicht behouden blijven, omdat die deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht. Maar we willen sowieso ook de link maken met de Markt. We zetten de Vlaamse Bouwmeester aan het werk om tussen de Woeker en de Markt een visuele link te realiseren”, kondigt Vercamer aan.

2. Sportstadion

Tijdens deze legislatuur moet de stad ook eindelijk eens knopen doorhakken voor de bouw van een nieuw sportstadion. “Of het een gezamenlijke accommodatie wordt voor de voetbalclub en ateletiekvereniging of iets voor beide afzonderlijk, is nog niet uitgemaakt. We wachten hiervoor op de bevindingen van een studiebureau. We willen het alleszins bouwen op de sportsite aan de Prins Leopoldstraat en wel degelijke in deze legislatuur”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

3. Voetpaden en rioleringen

Schepen van Openbare Werken Het budget voor de heraanleg van voetpaden verhoogt tot 500.000 euro per jaar. Maar liefst 16 miljoen euro gaat naar nieuwe rioleringsprojecten in onder meer de Rietgracht, de cluster Broeke (Mater), het Sint-Jozefsplein, Molenkouter en Klokkeveld.

4. Comfortabeler fietsen en wandelen

Oudenaarde kan ook nog een stuk veiliger en comfortabeler voor fietsers en wandelaars, zo lijkt de bestuursploeg te beseffen. 8,6 miljoen euro staat in het budget voor een betere én veiligere fiets- en wandelinfrastructuur. Het gaat over de aanleg van nieuwe fietspaden en het wegwerken van missing links. Ook de fietstunnel onder de N8 (die integraal wordt betaald met Vlaamse subsidies) hoort daar bij.

5. Veilige schoolomgevingen

De stad werkt de komende jaren een plan uit om de omgeving van scholen veiliger te maken. Dat gebeurt onder meer door overal dezelfde signalisatie te gebruiken. Er komt ook een schoolroutekaart die de veiligste routes van de deelgemeenten naar de scholen en openbare instellingen moet aangeven. Er komen ook meer zogenaamde schoolstraten, waar autoverkeer net vòòr en na schooltijd verboden wordt. De maatregelen moeten deel uitmaken van het nieuwe mobiliteitsplan dat de stad laat opmaken.