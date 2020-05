Dansschool Minne danst vijf dagen in open lucht in Oudenaarde Ronny De Coster

14 mei 2020

19u14 13 Oudenaarde Dansschool Studio Minne start op woensdag 20 mei met openlucht danslessen. “We gaan vijf dagen dansen in groepen van maximaal 20 personen en passen ook ons programma aan”, zegt Liesbeth Minne. Het spektakel speelt zich af op een professionele dansvloer aan de Rode Los in Oudenaarde.

“Door gebruik te maken van een 135 vierkante meter grote dansvloer kan de afstand tussen de dansers gegarandeerd worden. De lesinhoud wordt ook licht gewijzigd: de leerlingen krijgen geen grondoefeningen en doen ook geen partnerwerk. Iedereen krijgt op de dansvloer ook een vaste ruimte waarbinnen hij of zij kan bewegen. Zowel de dansvloer, als de spiegels en barres worden tussen elke les door ontsmet. De leerlingen zijn verplicht om tijdens de pauzes mondmaskers te dragen en tussen elke les zit een speling waardoor leerlingen uit een volgende groep niet kruisen”, legt Liesbeth Minne de aangepaste manier van werken uit.

De 4- tot 7-jarigen moeten wel nog eventjes geduld hebben. “Omdat het met de jongsten iets moeilijker is om de social distancing te kunnen garanderen, werken we in de heropstart en try-out enkel met leerlingen vanaf 8 jaar”, zegt Minne.