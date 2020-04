Dankzij afsprakensysteem verloopt heropening recyclagepark in Oudenaarde rimpelloos Ronny De Coster

07 april 2020

14u15 3 Oudenaarde Inwoners van Oudenaarde kunnen sinds vandaag terug met afval naar het recyclagepark. De heropeining van het containerpark verliep dankzij de invoering van een afsprakensysteem opvallend vlot.

Zonder afspraak kom je er niet in: dat was de duidelijke boodschap die de intercommunale IVLA en het Oudenaardse stadsbestuur hadden gebracht bij de aankondiging dat het recyclagepark weer zou openen. Door te werken met een afsprakensysteem beleefde Oudenaarde niet de chaos die vandaag op tal van andere containerplaatsen in Vlaanderen heerst.

Hele week volzet

Intussen zijn in Oudenaarde wel alle plaatsen voor deze week volzet. Het is wel nog mogelijk om te reserveren voor de volgende weken. Een afspraak maken kan via de website van de stad of telefonisch via 0800 90 270 of bij de intercommunale IVLA, tel. 055 30 27 13. Je kan ook bellen naar het containerpark zelf of naar het onthaal in het Administratief Centrum Maagdendale.