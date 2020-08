Dan toch septemberkermis in Oudenaarde: “Alles zal tikkeltje anders zijn dan normaal” Frank Eeckhout

27 augustus 2020

12u36 28 Oudenaarde De Oudenaardse septemberkermis kan dan toch doorgaan. “De kermis zal er weliswaar nét iets anders uitzien dan we gewoon zijn, maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het een veilige en toch ook wel plezante editie wordt”, zegt schepen van Evenementen John Adam.

Het Oudenaardse schepencollege besliste maandag dat de kermis op een veilige manier kan plaatsvinden op de Ham. “De voorbije weken heeft iedereen extra inspanningen geleverd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Vandaag kunnen we vaststellen dat er in onze regio heel weinig besmettingen zijn. Door deze goede cijfers hebben we beslist om de kermis te laten doorgaan, mits een aantal veiligheidsrichtlijnen. We verhuizen de kermis naar de Ham, zodat er voldoende ruimte is om alle veiligheidsmaatregelen te kunnen toepassen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

Vaste openingsuren

De septemberkermis vindt plaats van vrijdag 4 september tot en met zondag 13 september. “We zijn momenteel aan het uitwerken hoe we de kermis op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden. Zo zullen we onder andere werken met verschillende in- en uitgangen, met een maximum aantal bezoekers en met vaste openingsuren. Ook is het volgens de federale maatregelen verplicht om een mondmasker te dragen op de kermis. Het was een zware periode voor de foorkramers, dus willen we de sector toch ook ondersteunen. De kermis zal een tikkeltje anders zijn dan dat we gewoon zijn, maar we zijn blij dat we deze editie toch kunnen laten doorgaan. Mensen moeten coronaproof kunnen ontspannen”, vult schepen John Adam aan.