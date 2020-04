Dagmar Beernaert (sp.a) wil niet dat corona-bon ook in warenhuis kan besteed worden: “Als iedereen zijn bon opdoet in Delhaize, Colruyt of bij Vandenborre schiet de maatregel zijn doel volledig voorbij” Ronny De Coster

26 april 2020

16u43 1 Oudenaarde Als het Oudenaardse stadsbestuur binnenkort elk Oudenaards gezin een aankoopbon van 25 euro schenkt, mag die niet inruilbaar zijn in warenhuizen, vindt sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert.“Als iedereen zijn bon opdoet in de Delhaize, de Colruyt of bij Vandeborre of Hubo, dan schiet deze maatregel zijn doel volledig voorbij. We moeten ons nu vooral richten op het redden van onze lokale handels- en horecazaken. Zij hebben vandaag onze steun meer nodig”, bedenkt het oppositieraadslid.

“We moeten er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze lokale economie na deze crisis zo snel mogelijk opnieuw aantrekt. Ook voor veel gezinnen betekent de coronacrisis een aanslag op hun budget: velen vallen terug op tijdelijke of technische werkloosheid. In die zin is een waardebon van 25 euro per gezin om te besteden in de lokale horeca- en handelszaken natuurlijk een goede zaak. Dit zorgt voor extra koopkracht en geeft de lokale economie een boost”, reageert Dagmar Beernaert op de aankondiging van de stad dat elk gezin zo’n waardebon zal krijgen.

Niet voor warenhuizen

Maar dat gezinnen de bonnen ook zullen kunnen uitgeven bij warenhuizen en grote winkelketens, vindt Beernaert niet kunnen. “Als iedereen zijn bon gaat besteden in de Delhaize, de Vandenborre of de Colruyt schiet deze maatregel zijn doel volledig voorbij. We moeten ons nu vooral richten op onze lokale Oudenaardse horeca- en handelszaken. Zij hebben vandaag onze steun meer dan nodig. Bij sommige lokale zaken gaat het echt om overleven. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat we onze financiële steun aan hen richten en niet laten verdwijnen in de zakken van de grote ketens”, motiveert Beernaert het voorstel waarmee ze maandag naar de gemeenteraad trekt. Daarnaast legt ze een voorstel op tafel om inwoners de kans te geven hun aankoopbon te schenken aan een lokaal solidariteitsfonds om zo een extraatje te voorzien voor de mensen die vandaag de stad draaiende houden, bijvoorbeeld de zorgverleners. Dat idee staat ook in een voorstel dat de partij Groen op de gemeenteraad zal doen.